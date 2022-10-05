Donald Trump resmi evrakları tuvalete attı!
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, görevdeyken bazı resmi belgeleri tuvalete attığı iddia ediliyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada, resmi belgeleri yırtarak tuvalete attığı iddia edildi.
New York Times'ta, gazeteci Maggie Haberman tarafından Trump hakkında yazılan ''Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü'' adlı kitapta yer alan ilginç notlar arasında bu iddia da yer alıyor. Kitap 4 Ekim'den itibaren yayımlandı.
Trump'ın Beyaz Saray'daki başkanlık dönemine dair ilginç iddialar bu kitapta yer alıyor. Bu iddialardan biri, periyodik bir şekilde tuvaletin basılı kağıtlarla tıkandığını fark eden Beyaz Saray personeline ilişkin. Yırtılıp tuvalete atılan kağıtların Trump tarafından yapıldığına inanılıyor.
Donald Trump'ın Başkanlık Kayıtları Yasası'na aykırı olarak yırtarak yok edilen iddia kitapta öne sürülürken, Başkan'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine düzenlenen FBI baskınına ilişkin arşivdeki kayıp belgelere de işaret ediliyor.