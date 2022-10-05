Donald Trump resmi evrakları tuvalete attı!

Trump'ın Beyaz Saray'daki başkanlık dönemine dair ilginç iddialar bu kitapta yer alıyor. Bu iddialardan biri, periyodik bir şekilde tuvaletin basılı kağıtlarla tıkandığını fark eden Beyaz Saray personeline ilişkin. Yırtılıp tuvalete atılan kağıtların Trump tarafından yapıldığına inanılıyor.