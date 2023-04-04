Donald Trump prosedür gereği tutuklandı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği suçlamalarını dinlemek için Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Prosedür gereği tutuklanma nedir?

Amerika'da tutuklama kararı genellikle, bir suçlama veya suçlamaların varlığına dair makul şüphe olduğu durumlarda gerçekleştiriliyor.

Trump’ın, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izinin alınması gerekiyor.

Trump’ın avukatları, diğer bir uygulama olan kelepçe takılmasının ise gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.

İçeride rutin uygulamalardan sonra Trump hakim karşısına çıkacak ve suçlamalar ile hakları kendisine resmen bildirilecek.