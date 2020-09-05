Dolunay Soysert'i çileden çıkaran olay

Yazın keyfini tatil bölgelerinden Instagram'a attığı fotoğraflarla epey çıkardığı düşünülen başarılı oyuncu Dolunay Soysert, geçtiğimiz günlerde Etiler'de aracının içinde objektiflere yansıdı.

Soysert, kameraların objektifine takıldığı anda ters yönden gelen bir kamyonla kafa kafaya kaldı ve başarılı oyuncu, kamyon şoförünün hatasına rağmen yol verdi.

Fakat ters yönden gelen kamyonun her şey yolundaymış gibi park edip malzeme indirdiğini görünce sinirlendi.

Bir süre aracında sabırla bekleyen Dolunay Soysert, malzeme indirenlerin işi ağırdan aldığını görünce daha fazla dayanamadı ve aracından inerek olaya müdahale etmek istedi.

Hem ters yönden gelip hem de park yasağı olan yere kamyonu park eden sürücüye çıkışan Soysert, ''Çek arabanı buradan'' diyerek tepkisini gösterdi. Kamyon şoförü hatalı olduğunu fak ederek aracını çekti ve yol yeniden trafiğe açıldı.