Dolmabahçe'de Gazze zirvesi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreciyle ilgili konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

45 bin tondan fazla insani yardım sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail'e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini, uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail'e karşı Filistin'in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini bildirdi.

Yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil İsrail'e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini vurguladı.

Erdoğan, Heniyye'ye baş sağlığı diledi

İsrail ile İran arasındaki gerilimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail'e zemin kazandırmaması gerektiğine, Batı'da İsrail'in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze'ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Heniyye'ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

Hamas'ın Yurt Dışı Sorumlusu Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin ve Hamas yetkililerinden Musa Akkari de görüşmede hazır bulundu.