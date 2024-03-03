Dolmabahçe'de dev maç! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbiyi Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta 3 eksik, bir belirsiz

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, bu akşam oynanacak derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da iki isim yok, 4 isim sınırda

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Serge Aurier, dev maçta görev yapamayacak.

Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak göze çarpıyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. 14 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al-Musratti, Muci, Rashica, Cenk, Semih

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi