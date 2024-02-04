Dolmabahçe'de dev maç! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, bugün Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

37 puanı bulunan Trabzonspor ise haftaya 3. sırada girdi.

Beşiktaş'ta 5 isim yok, 5 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da 6 eksik

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Benkovic ve henüz hazır olmayan Orsic ile kadro dışı bırakılan Umut Bozok görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu da takımdaki yerlerini alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trezeguet ise takıma katıldı.

Karadeniz ekibinde iki oyuncu oyuncu sarı kart ceza sınırında. Rayyan Baniya ve Enis Destan, kart görmeleri halinde Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Zaynutdinov, Colley, Necip, Svensson, Amartey, Gedson, Demir Ege, Semih, Rashica, Cenk.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Denswil (Fernandez), Baniya, Mehmet Can, Mendy, Berat, Trezeguet, Bardhi, Visca, Enis.