Dolar/TL 8,0 seviyesinin üzerini gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyle beraber hukuk alanında da reformlar yapılacağını açıklaması piyasalarda oldukça olumlu karşılandı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Adalet Bakanı Gül ile görüştüklerini ve süreç için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Piyasalarda ekonomi kadar bu kanatta yapılacak düzenlemeler de yakından takip ediliyor.

BDDK’nın aktif rasyosunu yıl sonunda kaldıracağını açıklaması da yine piyasalarca olumlu karşılandı ve tahvil, Türkiye CDS 5 Yıllık USD tarafındaki pozitif görünüm korunuyor, ancak kur cephesindeki hareket bu hafta TL negatif ilerliyor. PPK sonrası 7,51’e kadar gerileyen kur bugün 8,0 seviyesini aşmasının ardından 7,93’ten işlem görürken EUR/TRY kuru da 9,54’ü gördü. Gelişen ülke paralarının değer kazandığı işlem gününde TL negatif ayrışıyor ve TL, Güney Afrika randı, ruble, yen karşısında da %1 üzerinde düşüş yaşıyor.