Dövizde son fiyatlar!

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 14,7196'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7360 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0540'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 yükselişle 19,2590'dan satılıyor.

Dolar endeksi 99,8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0890'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceğine yönelik endişelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Dün, Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalarla tahvil piyasasından çıkış hızlanırken, dolar endeksi güçlendi.

Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.

Bankanın mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,38 seviyelerinden yükselişe geçerek son 3 yılın zirvesi olan yüzde 2,63'ü test ederken, tekrar ABD'nin 2 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentilerin de gündemin odağında yer aldığına değinerek, bugün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin yönlendirmelerinin takip edileceğini söyledi.