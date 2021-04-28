Dolardaki düşüş kalıcı olmadı! FED öncesi kritik seviyede
Dolar kuru hafta başında ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle 8.50'yi test ederken ay sonunda kurumlar ve bireylerin satışları sonrası 8.17'ye kadar indi ancak kalıcı olamadı.
ABD - Türkiye ilişkilerinde gerilim endişeleriyle haftaya 8.48 seviyesinden sert yükselişle başlayan dolar/TL, daha sonra yönünü aşağı çevirdi.
Kur, dolar endeksinin 91 seviyesine gerilemesinin yanı sıra ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı kurumsal döviz satışlarına bireylerin de eklenmesiyle 8.17'ye kadar indi ancak daha sonra tepki alımlarıyla 8.20 üzerinde tutundu.
Piyasaların bugün yurt içindeki tek veri olarak TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi izlenirken gözler FED'in faiz kararına çevrildi.
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