Dolardaki düşüş kalıcı olmadı! FED öncesi kritik seviyede

ABD - Türkiye ilişkilerinde gerilim endişeleriyle haftaya 8.48 seviyesinden sert yükselişle başlayan dolar/TL, daha sonra yönünü aşağı çevirdi.

Kur, dolar endeksinin 91 seviyesine gerilemesinin yanı sıra ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı kurumsal döviz satışlarına bireylerin de eklenmesiyle 8.17'ye kadar indi ancak daha sonra tepki alımlarıyla 8.20 üzerinde tutundu.

Piyasaların bugün yurt içindeki tek veri olarak TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi izlenirken gözler FED'in faiz kararına çevrildi.