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Dolarda son durum

Dolar güne 11.88 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12 lirayı aştı.

Haftaya 11 liradan başlayan dolar dün önce 11.90'ı aşmış, günü 11.78 liradan kapatmıştı.

Dolar/TL yeni güne 11.88'den başladı. Sabah saatlerinde 12 lirayı aştı.

Yatırımcıların gözü koronavirüs Omicron varyantında olmaya devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan açıklamalar söz konusu varyantın öncekilere göre daha hafif semptomlara yol açtığı yönünde. Ancak özellikle yayılma hızı piyasaların tam olarak rahatlamasının önüne geçiyor.

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