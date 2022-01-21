Dolar'da günün ilk rakamları

Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından döviz piyasasında sakin seyir görülüyor.

Son dönemde 13-14 lira arasında seyreden dolar/TL faiz kararının ardından 13,30'un altına kadar geriledi. Daha sonra kur yeniden 13,50'nin altında dengelendi. Kur haftanın son işlem gününde bu seviyelerde seyrediyor.

Euro/TL de 15,17 civarında hareket ediyor.

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 14'te bıraktı. Merkez, dünkü açıklamasında "Tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" ifadesi kullanmıştı.

Aralık ayındaki karar metninde gözden geçirme süreci ifadesinde

yer alan "ilk çeyrek boyunca" söylemine bu toplantıda yer verilmedi.