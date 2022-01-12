Dolar'da günün ilk rakamları

Dolar/TL dün günü yüzde 0,2 azalışla 13,8021'den tamamlamasının ardından bugün 13,83 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,70'lerde seyrediyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,19 artışla 2.070,35 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,32 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 2.070,35 puana yükseldi.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanlığı'na aday gösterdiği Jerome Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.