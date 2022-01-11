Dolar'da günün ilk rakamları

Haftaya yatay başlangıç yapan döviz kurlarında benzer hareketler bugün de devam ediyor.

Dolar/TL 13,83; euro/TL ise 15,70 civarında işlem görüyor.

Geçen hafta piyasalara yaklaşık Fed'in 2022'deki muhtemel faiz kararları damga vurmuştu. Son yayımlanan Fed tutanaklarında erken bir faiz verilmesi sinyalinin alınması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Bunun yanında Omicron varyantının yayılım hızı da endişeyle takip ediliyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğleri ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm desteklerinden artık yurt içi yerleşik tüzel kişiler de yararlanabilecek.

Türkiye'de ödemeler dengesi ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması beklenecek.