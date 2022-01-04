Dolar'da günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3200 liradan, euro 15,0400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 13,3180 liradan alınan dolar 13,3200 liradan satılıyor. 15,0380 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,0400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0980 lira, euronun satış fiyatı ise 14,8580 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi, cuma günü 1,1388'le 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dün düşüşe geçerek yüzde 0,7 azalışla 1,1297'ye geriledi. Parite, bugün 1,13'ün hemen üzerinde dengelendi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş pozisyonları verileri takip edilecek.