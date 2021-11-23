Dolar ve Euro'da yeni rekor

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 12'yi görerek rekor tazeledi. Euro/TL ise günlük yüzde 5 civarında yükselişle 13,55 seviyesinin üzerine tırmandı.

Türk lirası salı günü yüzde 5 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,72 düşüşle Tayland bahtı yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Kasım ayı başından beri yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CSD) 453 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,06 seviyesinde seyrediyor.

Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Biden’ın Powell kararı sonrasında 1.185’e ulaşarak Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,62 seviyesine kadar tırmandı.