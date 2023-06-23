Dolar ve Euro'da yeni rekor geldi!

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün açıkladı. Yüzde 8,5 olan politika faizi, 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltildi.

Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kademeli olarak yükselerek 24,63 ile tarihi zirveye yükseldi.

Dolar, tarihinde ilk defa 25 lirayı aşarken, gün içinde 25,48 TL’yi gördü. 27 lirayı aşan Euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar saat 07.40 itibarıyla, 25,04; Euro da 27,40 üzerinden işlem görüyor.