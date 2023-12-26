Gram altın rekor kırıyor! Dolar ve Euro'da son durum ne?

Ons altının geldiği en tepe nokta 2 bin 148 dolarken bugün 2 bin 62 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL kurunun yükselişine paralel değer kazanan gram altın 1,943 TL'ye yükselerek rekor kırdı. ONS altın ise tatil nedeniyle düşük hacimli gerçekleşen işlemlerde yükselişe devam ediyor.

Gram altın: 1.943 lira

Çeyrek altın: 3 bin 295 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 427 lira

Tam altın: 13 bin 182 lira

Yarım altın: 6 bin 592 lira

Dolar ve Euro'da son durum

Dün 29,12 TL'ye kadar gerileyen Dolar kuru bugüne 29,3 TL'den başladı.

Euro ise yüzde 1'e yakın yükselişle güne 32,3 TL'den başladı.