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Gram altın rekor kırıyor! Dolar ve Euro'da son durum ne?

Altın fiyatlarının seyri Fed'in faiz adımlarının beklentisine göre şekillenerek yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın kaç TL oldu? Dolar ve Euro'da son durum ne?

Ons altının geldiği en tepe nokta 2 bin 148 dolarken bugün 2 bin 62 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL kurunun yükselişine paralel değer kazanan gram altın 1,943 TL'ye yükselerek rekor kırdı. ONS altın ise tatil nedeniyle düşük hacimli gerçekleşen işlemlerde yükselişe devam ediyor.

Gram altın: 1.943 lira

Çeyrek altın: 3 bin 295 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 427 lira

Tam altın: 13 bin 182 lira

Yarım altın: 6 bin 592 lira

Dolar ve Euro'da son durum

Dün 29,12 TL'ye kadar gerileyen Dolar kuru bugüne 29,3 TL'den başladı.

Euro ise yüzde 1'e yakın yükselişle güne 32,3 TL'den başladı.

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