Dolar ve Euro'da son durum! Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları Fed'den sonra hareketlilik göstermeye başladı. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,50'ye çıkardı. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimi olmayacağını, verilere göre hareket edileceğini, Eylül toplantısı için faiz artırımı olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Piyasalar tarafından beklenen açıklamaları yapan Powell volatiliteye sebep olmadı.

Ons altın güne 1971 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1970 dolar, en yüksek de 1982 doları gördü.

Gram Altın ise güne 1707 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1701 lira, en yüksek de 1716 lira seviyesi görüldü.

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 26,9530 liradan alınan dolar 26,9550 liradan, 29,8940 liradan alınan euro ise 29,8960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 26,95 liradan, euro ise 29,82 liradan satılmıştı.