Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yükselişle güne başladı.

Sabah saatleri itibariyle dolar 11,60 liranın hemen üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,15-13,20 bandında dalgalanıyor.

Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü.

Borsa İstanbul'da ise BİST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.