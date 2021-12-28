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Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Haftaya yüzde 6'nın üzerinde yükselişle başlayan döviz kurları, bu sabah da yaklaşık yüzde 1 civarı yukarıda.

Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yükselişle güne başladı.

Sabah saatleri itibariyle dolar 11,60 liranın hemen üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,15-13,20 bandında dalgalanıyor.

Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü.

Borsa İstanbul'da ise BİST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.

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