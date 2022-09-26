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Dolar tarihi zirveyi gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 18,4420 liradan, avro 17,7640 liradan haftaya başladı.

Dolar yeni haftaya 18,4959 ile tarihi zirvesini görerek başladı. Saat 09:27 itibarıyla ise 18,45 seviyesinden işlem görüyor. 

İstanbul serbest piyasada dolar 18,4420 liradan, avro 17,7640 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor. 17,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7640 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.

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