Dolar tarihi zirvesini gördü: 30 TL oldu!

2035 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 2032 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonunu takip edecek. Veri Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,56 primle 1961 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın ise 3 bin 325 liradan satılıyor.

Dolar 30 lirayı aştı

Bugüne 29,97 TL'den başlayan dolar 30 TL'yi aşarak rekor kırdı. Euro ise 32,91 TL'den başladı.