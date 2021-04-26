Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına ilişkin spekülasyonların etkisiyle 1.21 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada ise 8.45 liranın üzerine tırmandı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,4300 liradan, avro 10,2200 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,4280 liradan alınan dolar, 8,4300 liradan satılıyor. 10,2180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2200 lira olarak belirlendi.

Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3120 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9780 lira olmuştu.