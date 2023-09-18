Dolar güne yükselişle başladı!

Geçen hafta 27,4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,59 değer kazancıyla 27'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0150'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 33,5010'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 105,17 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,09 üzerinde 1,0670'den işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ekonomi yönetiminin ABD'de katılacağı Global Yatırımcılar Konferansı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.