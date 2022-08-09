Dolar güne yükselişle başladı!

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17,9427'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,9620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 primle 18,3380'den, sterlin/TL yüzde 0,20 yükselişle 21,7080'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 0,1 yükselişle 1,0210'dan alıcı buluyor.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.