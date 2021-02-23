AjansHaber.com.tr Ekonomi Dolarda son durum

Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,03 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,57'den, sterlin ise 9,90'dan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,0365'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,5710'dan, sterlin/TL de 9,9060'tan satılıyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini kaydetti.

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