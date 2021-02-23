Dolar güne yükselişle başladı

Dün, en düşük 6,9574, en yüksek 7,0880 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,0203'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,0365'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,5710'dan, sterlin/TL de 9,9060'tan satılıyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini kaydetti.