Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Altının ons fiyatı 1842 dolardan işlem görürken, altının gram fiyatı ise düştü. Dolar ve Euro'daki son durum ne?
Altın fiyatları, doların güçlü seyri karşısında yaklaşık 7 ayın dip seviyesine gerilerken yatırımcılar bu hafta açıklanacak istihdam piyasası verileri öncesinde pozisyon aldılar.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1842 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada altının gram fiyatı 1626, çeyrek altın 2 bin 655 liradan satılıyor.
Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor
Dolar/TL'de kademeli yükseliş devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 27,46, euro/TL 29,06 seviyesinde işlem görüyor.
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