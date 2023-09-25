Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar ve Euro kaç TL'den işlem görüyor? Gram altında son durum nedir? Yükseliş devam ediyor mu? İşte detaylar...
Serbest piyasada 27,1890 liradan alınan dolar 27,1910 liradan satılıyor.
28,9670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,9690 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,1660 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9830 lira olmuştu.
Altında son durum
Altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. ONS altın ise Fed'in faiz artışlarına devam edeceği beklentileriyle geriledi.
Gram altın 1,680 TL'den satılırken, çeyrek altın 2,780 TL oldu.
Cumhuriyet altını ise 11.371 TL'den işlem görüyor.
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