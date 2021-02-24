Dolar dalgalı başladı

24 Şubat sabahı dolar/TL gelişen ülke kurlarındaki baskıyla dalgalı seyrini sürdürüyor. Gece sığ piyasada 7.10 üzerini gören kur 24 Şubat sabahı 7.08'li seviyelerden el değiştiriyor.

Dolar kuru dün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yaşanan kayıplardan etkilenerek dün 7 - 7.10 bandında dalgalandı. Gece sığ piyasada ise 7.11 üzerini gördü.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9'a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle 7.05 seviyesini aşmıştı.

Fed Başkanı Powell dünkü kritik sunumunda federal fon oranının mevcut destekleyici hedef aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi.

TCMB ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TL cinsi zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Böylelikle piyasadan 600 milyar TL çekilmesi bekleniyor.

24 Şubat gecesi dolar/TL 7.10 üzerini görse de kur sabah saatlerinde 7.08 seviyesinde.