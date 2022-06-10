Dolar, altın ve euroda son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, başta enflasyon ve döviz olmak üzere ekonomide yeni adımlar atılacağını belirtmişti. Bakan Nebati'nin açıklamasıyla birlikte, dolarda bir gerileme yaşandı.

Açıklamaların ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru 16.80 seviyelerine kadar gerilemişti.

İlerleyen saatlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin yeni adımları açıkladı.

Açıklama sonrası döviz yeniden yükselişe geçti. Saat 09:01 itibarıyla; dolar 17.24, euro 18.40, gram altın ise 1022 TL'den işlem görüyor.

Böylelikle döviz kurları, yeni kararlar açıklanmadan önceki seviyesine dönmüş oldu.