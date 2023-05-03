Dolandırılan futbolculara Erdoğan'dan destek!

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın iş ve futbol dünyasının önemli isimlerini 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Arda Turan ve Emre Belözoğlu dolandırıldıklarını anlatarak yardım istedi.

İstanbul’da futbol camiasından bir çok kişiyi “yüksek karlı gizli fon” vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve tutuklanan banka müdürüyle ortak çalıştığı, elde edilen haksız kazancı yurt dışına transfer ettiği değerlendirilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin “yüksek karlı gizli fon” vaadiyle dolandırılması ve şube müdürünün tutuklanmasının ardından çalışma başlatmasının ardından gerçek ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olayda en önemli gelişme aralarında Muslera’nın da olduğu sporcuların şikayetlerinin ardından yaşanmıştı.

Futbolcular Erdoğan'dan yardım istedi

Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın “yüksek faizle fon” vurgunundan sonra başlatılan soruşturmada dolandırılan futbolcular çareyi Külliyeye gitmekte buldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Arda Turan ve Emre Belözoğlu dolandırıldıklarını anlatarak yardım istedi.

“Bu çocukların parası ödensin” talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görevlendirildiği öğrenildi.