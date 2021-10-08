Dokuzuncu kattan düşüp kurtuldu!

Jersey City'de sabah yerel saatle 10.20 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. Gürültüyü duyup sokağa fırlayanlar arasında, Christina Smith de vardı.

Christina, bina önüne park etmiş bir otomobilin üstüne düşen erkeğin kanlar içinde kurtarılmayı beklediğini gördü.

Hemen polisi arayan genç kadın, ardından şoke edici olayı cep telefonuyla kaydetti. New York Post'a konuşan Christina, "Bir gümbürtü duydum ve ilk başta bunun bir insan olabileceğini düşünmedim" diyor:

"Arabanın arka penceresi patlamıştı. Yerde yatan düşen adam birden döndü ve çığlık atmaya başladı. Kolu kıvrılmıştı."

Amerikan medyası, yaklaşık 30 metreden aracın üstüne çakılan erkeğin acil şekilde hastaneye kaldırıldığını ve ağır yaralı olduğunu yazdı. Soruşturma başlatan polis, adamın binadan nasıl düştüğünü araştırıyor.