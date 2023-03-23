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Dokunulmazlıklar haftaya kaldı!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyaları ötelendi.

Konuya ilişkin dün akşam bir araya gelen siyasi parti grup başkanvekilleri, halen TBMM Genel Kurulu'nda bulunan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin önemli olduğunu hatırlattılar.

Ardından bu dosyaların Genel Kurul’da görüşülmesi halinde gerginlik yaşanacağı ifade edilen görüşmeden, dokunulmazlıkların haftaya bırakılması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Dokunulmazlık dosyalarının TBMM Genel Kurulu’nda tezkerelerinin okunmasının ardından savunmalar alınıyor. Bir gün sonra da milletvekillerinin oyuna sunuluyor.

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