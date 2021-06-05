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Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge öldü

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğü, 8 Peşmerge'nin yaralandığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.

Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 8 Peşmerge'nin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılar Amedi'deki hastanede tedavi altına alındı.

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