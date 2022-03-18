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Doğuş, Tarkan'a diss attı: Geçmicek

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tarkan'ın "Geççek" şarkısına cevap olduğu belirtilen "Geçmicek" duyanları şaşkına çevirdi.

Doğuş, yeni şarkısı ‘Geçmicek’i “Yakında” sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyurdu

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Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.

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Doğuş, Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısına karşılık olarak çıkarttığı 'Geçmicek' şarkısı için Tarkan’a diss attığını söyledi.

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Tarkan'ın şarkısını siyasi bulmadığını belirten Doğuş şunları söyledi:

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