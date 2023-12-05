Doğuda kar, batıda yağmur! Yağışlı hava geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporlarını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın yurdun büyük bölümü yağış alacak

Aralık ayıyla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren yurdumuzun büyük bir kesiminde bu hafta da yağışlar etkili olacak. Çarşamba günü sağanak yağış İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Muğla, Manisa, Eskişehir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Malatya, Kayseri, Hatay, Mersin, Edirne, Aydın, Kocaeli, Kırklareli de dahil olmak üzere çok sayıda ilde etkisini hissettirecek.

Doğuda kar yağışı başlayacak.

Doğu Anadolu'da ise yağmur yerini kar yağışına bırakırken sıcaklıklar gündüz 1 derecelere kadar düşecek. Perşembe günü ise yağışlı hava yurdun neredeyse tamamında etkili olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu bir hava beklenirken diğer bölgelerde gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor.