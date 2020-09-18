Doğu Perinçek: Öcalan'ın çiçeğini aldığım için pişman değilim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberGlobal Televizyonu'nda Jülide Ateş'in sunduğu 40 Soru programına katıldı.

Perinçek'e her tartışmada karşısına çıkartılan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığı fotoğraf soruldu.

Ateş, sorusunu, "Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız?" ifadeleriyle yöneltti.

''PİŞMAN DEĞİLİM BEN KARAKTERLİ BİR İNSANIM!''



🔹Vatan Partisi Genel Başkanı #DoğuPerinçek, Jülide Ateş'in sunduğu 40 Soru programına katıldı. Perinçek'e her tartışmada karşısına çıkartılan, terör örgütü #PKK'nın elebaşı Öcalan'dan çiçek aldığı fotoğraf soruldu. pic.twitter.com/TAbe9MXHY5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 18, 2020

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Doğru bildiği işi kim ne der kaygısıyla yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Perinçek, pişman olmadığını söyledi.

Perinçek "Hayır. Ben kişilikli, karakterli bir insanım. Böyle şeylerden korkmam. Benim aleyhime bütün dünya, 7 milyar insan tweet atsa, ben yine o çiçeği alırım. Çünkü benim karakterim, kişiliğim, nezaketim.. Toplum ne der ben ona bakmam. Yaptığım işin doğru olduğuna bakarım. Öyle bir kişiliğim var. O fotoğrafları da basına veren Mehmet Eymür'dür. MİT'in Operasyon Daire Başkanı'dır." ifadelerini kullandı.