AjansHaber.com.tr Yaşam Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine kar yağdı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine kar yağdı

Doğu Karadeniz’de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde gerçekleşti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle özellikle 2 bin rakımdan yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının eksi seviyelere düştüğü yüksek kesimler beyaza büründü.

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyü, Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Haldizen Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
İstanbul'daki araç sayısı 22 ilin nüfusu kadar
Hastane önünde doktora bıçaklı saldırı
Kayıp genç ormanda ölü bulundu
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine kar yağdı