Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerine kar yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde gerçekleşti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle özellikle 2 bin rakımdan yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının eksi seviyelere düştüğü yüksek kesimler beyaza büründü.

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyü, Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Haldizen Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.