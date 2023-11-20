AjansHaber.com.tr Gündem Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Kars ile Tunceli'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum
Erzurum`da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

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Kent merkezindeki Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.

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Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışması başlattı.

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Ardahan
Ardahan`da da kar yağışı etkili oldu.

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