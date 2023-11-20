Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Kars ile Tunceli'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Erzurum`da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.
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Kent merkezindeki Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.
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Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışması başlattı.
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Ardahan
Ardahan`da da kar yağışı etkili oldu.
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