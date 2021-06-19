Doğu Anadolu Gözlemevi Türkiye bir adım öne geçirecek

Kacır, beraberinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ile Erzurum Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Heyet, ardından Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden DAG'da incelemelerde bulundu.

Kacır, burada yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesine gerekli destekte bulunduklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Devletimiz gerek mali ve idari gerekse ekip-ekipman ve altyapısal desteği projenin başladığı yıldan itibaren kesintisiz bir şekilde vermeye devam ediyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek, hatta bir adım öne geçmek için Doğu Anadolu Gözlemevi büyük önem taşıyor. Doğu Anadolu Gözlemevi, ülkemizin hem bilimsel çalışmalarına hem de savunma gücüne önemli katkı sağlayacak ve dünyadaki önemli bir gözlemsel boşluğu dolduracak. Bu vesileyle, birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalara devam ederek en kısa zamanda ilk ışığı alacağız."

Rektör Çomaklı ise DAG ve OPAL AR-GE altyapılarının tamamlanması ve hızlanması için hem idari, mali, bilimsel ve teknik süreçlerin başarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

DAG'da çalışmaların sona yaklaştığını anlatan Çomaklı, "DAG'ın gerek sahip olduğu özellikler ve teknolojilerle gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklarla gerekse de bulunduğu konumu itibariyle sadece uzay bilimlerinde değil, uzay teknolojilerinde ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inanıyorum. DAG ayrıca, uzay bilimleri ile birlikte farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağlayacak." diye konuştu.