Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı 60 savaş uçağı birden...

Öte yandan İsrail ordusunun F-35'lerini Güney Kıbrıs'a taşıdığı görüntülerde dikkat çeken detay var.

Tarihinin en büyük sınır dışı operasyonuna girişen İsrail ordusu, Güney Kıbrıs'la birlikte Türkiye'ye açık şekilde gözdağı verdi. Fotoğraf ve görüntüleri, Güney Kıbrıs resmen yayınladı.

Savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapan İsrail, F-35'lerin de yer aldığı jetlerini Onisilos-Gedeon 2021 tatbikatı için adaya getirdi.

İsrail jetlerinin yüksek ve alçak irtifadan belirlenen hedefleri vurması üzerine kurgulanan gövde gösterisine ilişkin yayınlanan görüntülerde, F-35 savaş uçaklarındaki lensler dikkat çekti.

Güney Kıbrıs'a ait Rus üretimi 9K37M Buk füze sisteminde de çarpıcı detaylar vardı. Yerel medya, İsrail ordusunun bu yaz mevsiminde de yine Kıbrıs'ta tatbikata girişeceğini bildiriyor.

Yunan medyası, 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla tatbikatı duyurmuştu. İsrail ordusu, Mart ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında denizaltıların da yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında ABD ve Yunanistan dikkat çekmişti.

ABD JETLERİ İNDİ

Geçtiğimiz yazdan bu yana Doğu Akdeniz'i bir savaş alanına çeviren Yunanistan ise, tatbikatlarına 12 Nisan tarihinde bir yenisini ekliyor. ABD savaş uçakları, Andravida Hava Üssü'ne indi.

ABD ordusu, İtalya'daki Aviano Hava Üssü'nden havalanan F-16 jetlerinin Yunanistan'ın batısındaki üsse ulaştığını duyurdu. 12 Nisan'da başlayacak INIOCHOS tatbikatına başka ülkeler de katılıyor.

Fransa, Kanada, İsrail, Güney Kıbrıs, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçakları da önümüzdeki birkaç gün içinde Yunanistan'a iniş yapacak.

Dokuz ülkeye ait yaklaşık 60 savaş uçağının 22 Nisan tarihine kadar Ege Denizi üstünde de uçacağını yazan Yunan medyası, 'güçlü mesaj'ın doğrudan Ankara'ya verildiğini savundu.