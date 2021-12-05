‘Doğmamalıydım’ diyerek annesinin doktoruna dava açtı, tazminat kazandı

Lincolnshire bölgesinde yaşayan Evie Toombes (20), anne karnında oluşan, halk arasında ‘ayrık omurga hastalığı’ olarak da bilinen spina bifida’nın (hamileliğin ilk ayında oluşan bir anomali, bebeğin omurgası şekillenirken tam olarak kapanmıyor), annesi Caroline Toombes’un doktoru Philip Mitchell’in, onu hamile kalmadan önce folik asit alması konusunda uyarmaması nedeniyle oluştuğunu belirtmişti.

Bilgilendirilmiş olsaydı annesinin folik asit değerlerinin normale dönene dek hamileliğini erteleyeceğini, dolayısıyla kendisinin spina bifida hastası olarak doğmayacağını dile getirmişti. Toombes, ‘doğmamış olması gerektiğini’ savunarak geçen ay dava açmıştı.

Suçlamaları reddeden Mitchell, Şubat 2001’de bebek planı yaparken kendisine gelen Caroline Toombes’a ‘makul tavsiye’ verdiğini söylemişti. Caroline Toombes ise doktorun ona folik asit takviyesinin spina bifida’yı engelleme konusundaki önemini anlatmadığını, hatta dengeli besleniyorsa takviyeye hiç gerek olmadığını söylediğini anlatmıştı. Anne Toombes, “Söyleseydi takviyeyi alır çocuk planımı ertelerdim” demişti.

‘MİLYONLARLA’ İFADE EDİLEN BİR RAKAM

Başkent Londra’daki Yüksek Mahkeme’nin hakimi, tüplere bağlı olarak yaşamını sürdüren, kaslarının zayıf ve hareket kabiliyetinin kısıtlı olmasına rağmen yıllardır ata binen ve gösteri atlayışı yapan Evie Toombes’u haklı buldu; tazminat almaya hak kazandığını açıkladı. Genç kadının avukatı Susan Rodway, tazminat miktarının henüz hesaplanmadığını belirtti. Toombes’un ömür boyu bakımını sağlayacak bir tutar olması gerektiği bu nedenle ‘milyonlarla’ ifade edilen ‘büyük bir rakam’ olacağı vurgulandı.

Hakim Rosalind Coe, anne Caroline Toombes’un bebek sahibi olmadan doktora gidip danıştığını, ‘doğru tavsiyeyi alması halinde’ çocuk sahibi olma planını erteleme şansına sahip olacağını ifade ederek, “Görünen o ki Bay Mitchell hamilelik öncesinde folik asit takviyesinin önemini anlatmamış. Anlatsaydı Bayan Toombes hamileliği erteleyebilirdi. Daha sonraki bir hamilelikte sağlıklı bir bebeği olabilirdi” dedi.

Evie Toombes’un avukatı Susan Rodway ise kararın çok önemli olduğunu, hamilelik öncesinde kadınlara verilmesi gereken tavsiyeler konusundaki ihmallerin nelere yol açabileceğine vurgu yaptığını söyledi.

Karar açıklandıktan sonra, kendisine her zaman destek olan anne-babası’na ve avukatına teşekkür eden Evie Toombes ITV’de yayınlanan, ‘Hidden Disabilities: What’s The Truth?’ adlı programda yaşadıklarını anlatmıştı. Toombes, Paralimpik Oyunları’na katılmak istiyor.