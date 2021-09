Dogecoin ile sinema bileti satacak

Dünyanın en büyük sinema zinciri ABD'li AMC Theatres'in CEO'su Adam Aron Twitter üzerinden yaptığı anket sonucunda şirketin Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesi yönünde karar aldıklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

AMC, daha önce 2021 sonuna kadar Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile ödeme almaya başlayacaklarını açıklamıştı.

I sincerely want to hear your opinion, via this Twitter Poll. By year-end 2021, AMC will take Bitcoin, Etherum, Litecoin and Bitcoin Cash for online payments. I hear from many on my Twitter feed we should accept Dogecoin too. Do you think AMC should explore accepting Dogecoin?