Doğanın Anneleri Gaziantep Nurdağı’nda!

Gönüllü kadınlar, Nurdağı'nda konteyner kentte yaşayan afetzedeleri ziyaret ederek içinde hijyen ve temizlik malzemesinin bulunduğu hediye paketleri verdi. Gönüllüler, kız çocuklarının saçlarını tarayıp örerken erkek çocukların ise yüzlerini boyadı ve alanda kurulan çadırlarda animasyon eşliğinde çocuklara yönelik eğlenceli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.