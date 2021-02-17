Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek. Görüntülerde, Cüceloğlu'nun eşinin evden çıkması ile temizlikçinin geldiği 30 dakikalık zaman aralığına dikkat edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

SAVCI CÜCELOĞLU'NU ÜZERİNDE ÇARŞAF ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE BULDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

GÖZ ALTINDA İZE RASTLANDI

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

EŞİNİN İLK İFADESİ

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.