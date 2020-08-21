Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki Ofisi'nde yaptığı açıklamayla Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin müjdesini verdi.

Erdoğan açıklamasında "Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz'da başladığı sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Fatih Sondaj Gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye doğal gaz keşfetti, HDP 'gaz' kaçırdı

Türkiye tarihindeki dev keşfin açıklandığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yapan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Doğal gaz yanlızca ara gazı verir. Çöküşü durdurmaz" dedi.

Batıya olan bağlılığına açıklamasında yer veren Paylan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz, petrol totaliter rejimlerce yönetilen Venezuela, İran, Azerbaycan'a refah getirmedi. Demokratik Almanya, Hollanda ise doğal gazı olmadan refah içinde yaşıyor. Saray'ın israf rejimi iki yılda kasayı tüketti. Doğal gaz yanlızca ara gazı verir. Çöküşü durdurmaz!"