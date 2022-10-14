Doğalgaz merkezinin kurulacağı bölge açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de kurulması gündemde olan doğal gaz merkezi ile ilgili konuşan Erdoğan, "En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor" dedi.

Orta Koridor ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "doğu-batı aksında Orta Koridor'daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor'a büyük bir yük binecek. Bunların hepsi düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

“Bu iş için en iyi yer Trakya olarak görülüyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurulabilir’ açıklamasını ve Türkiye’nin bu konuya yaklaşımını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.