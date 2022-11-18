Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik” dedi.