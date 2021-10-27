Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, gözaltına alındı

ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Zehra Zulal Atalay Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Zehra Zulal Atalay Laçin'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.