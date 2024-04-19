Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'aile ziyareti' açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Mardin'de gerçekleştirdiği bir dizi programa ilişkin paylaşımda bulundu.

DMM'nin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun açış konuşmasını gerçekleştirmiş ve bir dizi resmi programa iştirak etmiştir.

TBMM Başkanı’nın resmi programına milletvekilleri de refakat etmiştir. Söz konusu programa ilişkin 'aile ziyareti' başlıklı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un, düzenlenen resmi yurt içi ve yurt dışı programlarına milletvekilleri ve gazeteciler de refakat etmektedir."