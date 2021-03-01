Djokovic, Federer'in rekoruna ortak oldu

310 haftayı dünya 1 numarası olarak tamamlayan Novak Djokovic, Roger Federer ile birlikte zirvede en uzun süre kalan raket oldu. Sırp raket, gelecek hafta da 1 numarada kalırsa rekoru ele geçirecek.

Dünya tenisinde son yıllarda öne çıkan isimlerden Novak Djokovic, bir haftayı daha dünya 1 numarası olarak tamamladı. 310 hafta dünya tenisinin zirvesinde yer alan Sırp raket, böylece Federer'in rekoruna ortak oldu.

Son olarak Avustralya Açık'ı dokuzuncu kez kazanan Djokovic, Avustralya'da en fazla şampiyonluk yaşayan raket olmuştu.

34 yaşındaki raket, ilk kez 24 yaşında dünya 1 numarası unvanını kazanmıştı. Temmuz 2014 ile Kasım 2016 arasında 122 hafta üst üste dünya tenisinin zirvesinde kalmıştı.

Kariyeri boyunca 387 maç kazanan Sırp yıldız, sadece 53 karşılaşmadan yenik ayrıldı. 2020 sezonunu 1 numara olarak kapatan Djokovic, 6 sezonu zirvede tamamlayan ikinci isim oldu.

Novak Djokovic, 8 Mart'ta açıklanacak sıralamada da 1 numarada yer alırsa Federer'in 310 haftalık rekorunu kıracak.